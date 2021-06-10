المكسيك.. 3449 إصابة و262 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 3855 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و253 وفاة اليوم الأربعاء.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في المكسيك إلى مليونين و441866 وبلغت الوفيات 229353 حالة.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 بالمئة على الأقل.

وتأتي المكسيك في المرتبة الـ15 عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا.

المصدر: رويترز