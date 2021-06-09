رئيس مركز "غاماليا" يتحدث عن أسباب ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد - 19" في روسيا

قال رئيس مركز"غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ، إن سبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا قد يعود إلى تنقلات المواطنين الروس مع حلول موسم الصيف.

وأوضح قائلا:" قد حل الصيف وازدادات حالات التواصل بين الناس، كما ازدادات تنقلاتهم مقارنة بموسم الشتاء. وبطبيعة الحال تسبب هذا الأمر في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الذين لم يتلقوا أي لقاح ضده.

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وقال، غينسبورغ، إن من خضعوا للتطعيم ضد فيروس كورونا يتحملون المرض بشكل أخف ونصح الروس بأن يتلقوا اللقاح لوقاية أنفسهم وذويهم.

يذكر أن روسيا شهدت يوم 8 يونيو 10407 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

مع ذلك فإن كبير أطباء الصحة الروس الأسبق والنائب في مجلس الدوما ( البرلمان الروسي)، غينادي أونيشينكو قال في حديث أدلى به اليوم لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" إن جميع سكان روسيا سيصيبهم فيروس كورونا في حال لم يتلقوا اللقاح ولم يرتدوا الكمامات الواقية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا