الصحة المصرية تكشف عن تطور هام في مكافحة فيروس "سي"

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أن الوزارة بصدد استلام شهادة رسمية من منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس "سي".

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وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، أشار خالد مجاهد إلى أن "الدولة حريصة على مواجهة الامراض المزمنة وأنها حريصة على منح المواطنين التطعيمات التي وفرتها منظمة الصحة العالمية لمواجهة الأمراض المتوطنة المختلفة".

في سياق منفصل، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن "مصر استلمت 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا، وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للأمصال واللقاحات، وشركة سينوفاك الصينية"، لافتا إلى أن "إنتاج أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المصنع في مصر سيكون منتصف شهر يونيو الجاري".

المصدر: "الوطن"