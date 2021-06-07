وزير الصحة الروسي: الدولة تنفق 900 روبل من موازنتها لتطعيم كل مواطن

تنفق الدولة الروسية مبلغ 900 روبل ( ما يعادل نحو 12.5 دولار) من موازنتها لتطعيم مواطن روسي واحد.

أعلن ذلك وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية على هامش منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي.

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وقال :" تطلبت عملية التطعيم نفقات إضافية من الدولة الروسية وهناك بالدرجة الأولى النفقات المتعلقة بتطعيم المواطنين بلقاح "سبوتنيك -V" الذي يكلف تطعيم شخص واحد به نحو 900 روبل آخذا بالحساب نفقات النقل.

وقال، موراشكو إن عدوى فيروس "كورونا" تتطور في الوقت الراهن بشكل خاطف. وأوضح أن مرض "كوفيد-19" قد ينتقل من شكله الخفيف إلى الشكلين متوسط الخطورة والخطير خلال يوم واحد.

وأضاف أن خطر الإصابة بفيروس كورونا بعد التطعيم لا يتخطى 1%. وحتى عند الإصابة به فإن المريض ليس بحاجة إلى نقله إلى المستشفى، إذ أن المرض لا يكتسب نوعا خطيرا ويتحمله بسهولة.

لذلك فإن التطعيم، حسب وزير الصحة، يعتبر اليوم سبيلا وحيدا لإنقاذ الصحة والحياة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا