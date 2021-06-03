الغذاء والدواء الأمريكية تحذر من استخدام مضخة قلب ثبتت صلتها بسكتات قلبية ووفيات

أوصت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الجراحين بوقف زرع مضخة قلب تصنعها شركة "ميدترونيك" بسبب فشل في عملها، أدى مؤخرا إلى سكتات قلبية وأكثر من 12 وفاة.

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وكانت "ميدترونيك" أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس توقفها عن بيع جهازها الذي يهدف إلى تحفيز الدورة الدموية لدى المرضى الذين يعانون متاعب بالقلب.

وأظهرت بيانات الشركة مؤخرا أن الجهاز قد يتوقف دون سابق إنذار عن العمل ويفشل في إعادة تشغيله، وفقا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت الشركة إنها لم تتمكن من التوصل إلى سبب وقوع ذلك في كل حالة.

ويمكن أن يستخدم الجراحون أجهزة زرع من شركات تصنيع أخرى، حسبما طلبت الهيئة من الأطباء في مذكرة.

وهناك حاليا نحو أربعة آلاف مريض حول العالم يحملون جهاز القلب من "ميدترونيك"، نصفهم تقريبا في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمرضى الآخرين، قالت الهيئة إنه يتعين على الأطباء الأمريكيين الاتصال بالشركة للوصول إلى أحدث إرشادات تتعلق بتشغيل الجهاز، والتي تتضمن التحكم في ضغط الدم.

كما أعلنت الهيئة أن "ميدترونيك" أوقفت مبيعات المضخة بعد مراجعة مئة تقرير للفشل في تشغيلها أو توقفها عن العمل، ما أدى إلى وفاة 14 مريضا وإزالة 13 مريضا آخر للمضخة.

المصدر: "أسوشيتد برس"