دراسة علمية: اللقاحات الرائدة ربما لا تحتاج الى جرعات معززة

كشفت دراسة علمية جديدة أن لقاحات كوفيد-19 الرائدة في العالم قد توفر حماية دائمة تقلل من الحاجة إلى جرعات معززة متكررة.

وقال العلماء الذين يبحثون عن أدلة حول كيفية تذكر الجسم للفيروسات إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث وإن الطفرات والتحورات الفيروسية لا تزال عوامل لا يمكن التنبؤ بها.

وأظهرت الدراسات أدلة متزايدة على أن المناعة التي تقدمها لقاحات ما يسمى بالحمض النووي الريبوزي المرسال التي تصنعها شركتا "فايزر" و"موديرنا" لا تعتمد حصريا على الأجسام المضادة التي تتضاءل بمرور الوقت. ويحتوي الجسم على طبقات متداخلة من الحماية توفر البديل.

من جانبه، قال الدكتور أنتوني فاوتشي خبير الأمراض المعدية الأمريكي البارز، أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إن الحماية التي يوفرها اللقاح لن تكون بلا حدود.

وكان مسؤولو شركة "فايزر" و"موديرنا" قد قالا إن الأفراد قد يحتاجون إلى لقاحات سنوية، تماما كما هو الحال مع لقاحات الإنفلونزا.

المصدر: AP