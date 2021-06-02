 
مباشر

دراسة علمية: اللقاحات الرائدة ربما لا تحتاج الى جرعات معززة

الصحة

دراسة علمية: اللقاحات الرائدة ربما لا تحتاج الى جرعات معززة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjdu

كشفت دراسة علمية جديدة أن لقاحات كوفيد-19 الرائدة في العالم قد توفر حماية دائمة تقلل من الحاجة إلى جرعات معززة متكررة.

وقال العلماء الذين يبحثون عن أدلة حول كيفية تذكر الجسم للفيروسات إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث وإن الطفرات والتحورات الفيروسية لا تزال عوامل لا يمكن التنبؤ بها.

وأظهرت الدراسات أدلة متزايدة على أن المناعة التي تقدمها لقاحات ما يسمى بالحمض النووي الريبوزي المرسال التي تصنعها شركتا "فايزر" و"موديرنا" لا تعتمد حصريا على الأجسام المضادة التي تتضاءل بمرور الوقت. ويحتوي الجسم على طبقات متداخلة من الحماية توفر البديل.

من جانبه، قال الدكتور أنتوني فاوتشي خبير الأمراض المعدية الأمريكي البارز، أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي إن الحماية التي يوفرها اللقاح لن تكون بلا حدود.

وكان مسؤولو شركة "فايزر" و"موديرنا" قد قالا إن الأفراد قد يحتاجون إلى لقاحات سنوية، تماما كما هو الحال مع لقاحات الإنفلونزا.

 المصدر: AP

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا