رئيس "سينوفارم": نستطيع تقديم أكثر من مليار جرعة من لقاح كورونا للعالم

قال رئيس مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم" إن الشركة قادرة على تقديم أكثر من مليار جرعة من اللقاح الواقي من كوفيد-19 لباقي العالم خلال النصف الثاني من هذا العام.

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وأضاف رئيس مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم" ليو جينغ تشن، خلال جلسة عن الصحة العالمية ضمن منتدى بواو الآسيوي، اليوم الأربعاء: إن هذا المستوى من القدرة على التوريد يشير إلى الوفاء باحتياجات الطلب على التطعيم في الصين.

المصدر: "رويترز"