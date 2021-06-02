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رئيس "سينوفارم": نستطيع تقديم أكثر من مليار جرعة من لقاح كورونا للعالم

الصحة

رئيس
Reuters
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قال رئيس مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم" إن الشركة قادرة على تقديم أكثر من مليار جرعة من اللقاح الواقي من كوفيد-19 لباقي العالم خلال النصف الثاني من هذا العام.

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وأضاف رئيس مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم" ليو جينغ تشن، خلال جلسة عن الصحة العالمية ضمن منتدى بواو الآسيوي، اليوم الأربعاء: إن هذا المستوى من القدرة على التوريد يشير إلى الوفاء باحتياجات الطلب على التطعيم في الصين.

المصدر: "رويترز"

 

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