رئيس "سينوفارم": نستطيع تقديم أكثر من مليار جرعة من لقاح كورونا للعالم
Reuters
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قال رئيس مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم" إن الشركة قادرة على تقديم أكثر من مليار جرعة من اللقاح الواقي من كوفيد-19 لباقي العالم خلال النصف الثاني من هذا العام.
وأضاف رئيس مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم" ليو جينغ تشن، خلال جلسة عن الصحة العالمية ضمن منتدى بواو الآسيوي، اليوم الأربعاء: إن هذا المستوى من القدرة على التوريد يشير إلى الوفاء باحتياجات الطلب على التطعيم في الصين.
المصدر: "رويترز"