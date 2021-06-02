الحكومة الروسية: سنطلق نهاية العام الجاري 5 أنظمة جديدة للاختبارات السريعة

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسية، تاتيانا غوليكوفا، أن بلادها جاهزة لظهور سلالات جديدة لـ"كوفيد – 19" وستكفي قدراتها الإنتاجية لإعداد أنظمة جديدة تكتشفها.

وقالت، غوليكوفا إن روسيا ستصنع نهاية العام الجاري اختبارات سريعة لاكتشاف أهم الأمراض المعدية. وبوسع تلك الأنظمة إعطاء نتيجة (إيجابية أو سلبية) خلال ساعة واحدة.

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وأوضحت قائلة:" إنه ستكفي 60 دقيقة لتكتشف أنظمة الاختبار السريع أمراضا معدية مثل كوفيد ، الإنفلونزا، داء السلمونيلات، السل، المكورات العنقودية المقاومة للمضادات الحيوية".

ومضت قائلة: "في حال ظهور سلالات جديدة فإن القدرات الإنتاجية الروسية ستكون جاهزة لتصنيع أنظمة اختبار جديدة".

يذكر أن، تاتيانا غوليكوفا كانت قد أفادت في وقت سابق بأن "وتائر التطعيم ضد "كوفيد – 19" في روسيا ترتفع من يوم إلى آخر، ما يدفع بنا إلى التفكير عن إلغاء القيود المتعلقة بانتشار "كوفيد – 19". بينما من المهم الآن الحفاظ على إنجازات قد حققناها. أما الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا فلا يزال مفعولها ساريا".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا