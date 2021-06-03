كيف يمكن للتحديق في الشاشات أن يؤثر على رؤيتك؟

يعني استمرار العمل من المنزل في الغالب، المزيد من ساعات النظر إلى شاشات الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، وهذا قد يتسبب في بعض مشاكل الرؤية المؤقتة.

ويقول خبراء العيون في مؤسسة "مايو كلينيك" إنه إذا كنت تحدق في شاشة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول لفترة طويلة ثم شعرت برؤية ضبابية مؤقتة، فمن المحتمل أن تكون طبقة الرطوبة على السطح الأمامي للعين جافة.

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ويشرح الدكتور موريل شورناك، اختصاصي البصريات في "مايو كلينيك": "إذا لم يكن هذا الفيلم المسيل للدموع (دوره ترطيب وتغذية سطح العين ومنع تلف القرنية) سلسا ومتساويا، وبالنوعية والكمية المناسبة، فإن الرؤية تميل إلى الضعف. لذلك، قد يلاحظ الناس أن لديهم رؤية واضحة للحظة واحدة، ثم يرمشون، وتصبح الرؤية غير واضحة، ويرمشون مرة أخرى، فتتضح الرؤية".

وينشر الرمش الدموع المهمة على السطح الأمامي للعين. ويقول الدكتور شورناك: "عندما نفعل أي شيء يتطلب اهتماما واضحا بالتفاصيل المرئية، فإن معدل الرمش ينخفض".

وبدلا من معدل رمش عادي كل خمس إلى سبع ثوان، قد ترمش فقط كل 15 إلى 20 ثانية عند النظر إلى الشاشة.

وفي المرة التالية التي تجد فيها نفسك تحدق في الشاشة، جرب قاعدة 20-20-20، وهي: "كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء ما على بعد 20 قدما، وارمش 20 مرة لمدة 20 ثانية".

ويمكن أن يساعد أيضا استخدام قطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية بشكل دوري على مدار اليوم في تفادي بعض مشاكل الرؤية المؤقتة.

المصدر: ميديكال إكسبريس