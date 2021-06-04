علامات على جلد اليدين تشير إلى تطور السكري

يسبب مرض السكري حدوث تشوهات في جلد اليدين. لذلك يمكن للشخص بصريا تحديد ما إذا كان يعاني من ارتفاع مستوى السكر في الدم أم لا.



وتشير صحيفة Daily Express استنادا إلى بيانات الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، إلى أن ظهور تغيرات مميزة على جلد اليدين كالتي تظهر في حالة مقدمات السكري وعند المصابين فعلا بالسكري. فعند ارتفاع مستوى السكر في الدم، يشعر الشخص بأن جلد الجانب الخلفي لراحة اليد "مشدود" وكأنه مغطى بطبقة من الشمع، ما يصعب عليه ثني أصابعه.

ويشير خبراء الأكاديمية، إلى أن اهمال هذه الحالة لفترة طويلة، يؤدي إلى الشعور بوجود "حصى" في نهايات الأصابع.

ويوضحون، "يمكن أن تنتشر التشوهات والتغيرات الجلدية في جميع أنحاء الجسم وتظهر على اليدين والساعدين أيضا".

ووفقا لهم، يبدو الجلد المصاب، عند لمسه، مثل قشر البرتقال. كما يمكن أن يشير ظهور نتوءات صلبة صغيرة على الجلد تشبه حب الشباب، إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم. ومع تطور المرض يمكن أن تتحول إلى مناطق متورمة صلبة صفراء أو حمراء أو بنية اللون.

المصدر: نوفوستي