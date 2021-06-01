تسجيل أول طفرة محلية للسلالة "البريطانية" من فيروس كورونا في اليابان

أعلنت سلطات مدينة كوبي اليابانية عن تسجيل أول حالة مؤكدة لطفر السلالة "البريطانية" من فيروس كورونا المستجد داخل اليابان.

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وأوضحت السلطات المحلية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحديث يدور عن حالة رجل "توجه إلى مؤسسة طبية يوم 17 مايو وهو يعاني من آلام خفيفة في منطقة البطن". وأضاف البيان أن نتائج إخضاع الرجل لفحص PCR أكدت إصابته بفيروس كورونا، فيما أسفر تحليل عينته عن الكشف عن طفرة N501Y (التي تميز السلالة "البريطانية")، بالإضافة إلى طفرة E484Q.

وأكد المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية أن الحديث يدور عن أول حدوث تطفر للسلالة "البريطانية" من كورونا مع إضافة طفرة E484Q داخل اليابان.

وجاء في البيان أيضا أن الرجل تلقي العلاج في منزله وتعافى من مرضه بالكامل يوم 27 مايو.

يذكر أن وجود طفرة N501Y في منطقة التماس الخاصة بـ "بروتين سبايك" (وهو عبارة عن النتوءات الشوكية الموجودة على سطح فيروس كورونا) يميز السلالات "البريطانية" و"البرازيلية" و"الجنوب إفريقية" من الفيروس على حد سواء، وهو ما يثير القلق الأكبر لدى الأخصائيين كعامل يجعل هذه النسخ من فيروس كورونا أكثر قدرة على الانتقال من شخص مصاب إلى شخص آخر.

المصدر: "نوفوستي"