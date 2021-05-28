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مركز أكسفورد الجديد للأبحاث يستهدف الأوبئة المستقبلية

الصحة

مركز أكسفورد الجديد للأبحاث يستهدف الأوبئة المستقبلية
Reuters
جامعة اكسفورد، بريطانيا
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تعتزم جامعة أكسفورد إطلاق جهود لجمع الخبراء الأكاديميين والاخصائيين والحكوميين من جميع أنحاء العالم لاستخدام الدروس المستخلصة من كورونا في مكافحة الأوبئة بالمستقبل.

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وقالت الجامعة في بيان صدر اليوم الجمعة، إن مركز العلوم الوبائية سيجمع باحثين من جامعة أكسفورد في تخصصات تتراوح من علم المناعة، والصحة العامة، إلى الحوسبة، والعلوم الاجتماعية، في محاولة لتحسين التعرف السريع على التهديدات الناشئة والاستجابة لها.

وسيسعى المركز إلى تكوين شراكات مع خبراء في جميع أنحاء بريطانيا ودول أخرى، على أمل تجنب السياسات المفككة والمنافسة الدولية التي أبطأت الاستجابة لكوفيد-19.

وقال جون بيل، أستاذ ملكي "ريجوس" بكلية الطب في جامعة أكسفورد، لوكالة "أسوشيتد برس": "الحقيقة هي أن هذا كان وباء سيئا، لكنه لم يكن قريبا من مستوى السوء الذي كان من الممكن أن يصل إليه... أعتقد أن ضرورة تنظيم أنفسنا بشكل أفضل، لنكون مستعدين لمجموعة كاملة من الأوبئة المحتملة، ستكون الآن واضحة للجميع".

المصدر: "أسوشيتد برس"

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