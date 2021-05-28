روسيا توصي المتعافين من "كوفيد - 19 " بتلقي اللقاح بعد بضعة أشهر

أوصت الهيئة الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور) المواطنين الروس الذين قد تعافوا من "كوفيد – 19" بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا بعد بضعة أشهر من تعافيهم.

وقدمت الهيئة الروسية مثل هذه التوصيات يوم 28 مايو الجاري على موقعها الإلكتروني الرسمي.

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وقال الموقع:" إن من تعافوا من "كوفيد – 19" تتطور لديهم مناعة ضد هذا المرض. إلا أنه من غير المعلوم إلى حد الآن كم من الوقت ستدوم تلك المناعة وكيف تحمي الإنسان من إصابات جديدة بفيروس كورونا. أما اللقاح الروسي فيضمن الوقاية الجيدة".

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الإصابة بفيروس كورونا بعد التطعيم، لكن تلك الحالات نادرة جدا ويصيب الفيروس من لم يتلقوا جرعة ثانية ضد اللقاح أو يتقيدوا بإجراءات احترازية، مع ذلك فإن الذين يصابون بفيروس كورونا بعد التطعيم يتحملون المرض بشكل خفيف ومن دون مضاعفات.

يذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، كان قد أعلن في وقت سابق أن 17 مليون روسي قد تلقوا جرعة أولى من اللقاح ضد فيروس كورونا على أقل تقدير.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا"