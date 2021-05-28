هيئة حماية المستهلك الروسية تكشف علاقة اللقاحات بالقدرة على الإنجاب وتوصي بتطعيم المتعافين

أوصى الموقع الإلكتروني للهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك بضرورة تطعيم أولئك الذين تعافوا من فيروس كورونا، بعد أشهر قليلة من تجاوزهم للمرض.

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وقالت الهيئة الروسية في توصيتها: "يتعين الحصول على التطعيم حتى لو كنتم قد أصبتم من قبل بكوفيد – 19. الأشخاص الذين يتعافون من كوفيد – 19، يطورون مناعة طبيعية ضد الفيروس، لكن من غير المعروف على وجه اليقين مدة استمرارها أو مدى حمايتها. وتوفر اللقاحات المزيد من الحماية الموثوقة".

ولفت بيان الهيئة الروسية المختصة إلى أنه "بعد التطعيم ضد الفيروس التاجي (ليس بسببه، ولكن أثناء الإصابة اللاحقة بالفيروس)، يمكن أن تمرض، وقد تم وصف مثل هذه الحالات، وهي نادرة وتحدث في الغالب في الأشخاص الذين لم يكملوا دورة التطعيم الكاملة، ولم يتبعوا الاحتياطات الاحترازية الموصى بها. ومن يمرض بعد التطعيم يتحمل العدوى بسهولة، ولا يعاني من مضاعفات".

كما شددت الهيئة على عدم وجود دليل على أن أي لقاح، بما في ذلك اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، يمكن أن يؤثر على القدرة على الإنجاب.

وأكد البيان في هذا الصدد أن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا اجتازت الاختبارات اللازمة لتقييم تأثيرها على القدرة على النسل، وخاصة على حيوانات المختبر. ولم يتم تحديد أي مضاعفات سلبية من هذه الناحية.

المصدر: نوفوستي