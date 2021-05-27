عالم أوبئة يتحدث عن سلالات كورونا المكتشفة في روسيا ويكشف سر غموض "التحور" ذاته

نقلت وكالة أنباء سبوتنيك عن خبير في الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك تفاصيل عن السلالات المحلية المتحورة لفيروس كورونا التي اكتشفت في روسيا.

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وأوضح عالم الأوبئة، رئيس المجموعة العلمية لتطوير سبل تشخيص الأوبئة الجديدة في مركز البحوث التابع لهيئة حماية المستهلك الروسية، كامل حفيظوف، أن سلالات محلية متحورة جديدة من فيروس "كورونا"، على غرار السلالة "البريطانية" والسلالة "الجنوب إفريقية" رصدت في البلاد، لافتا إلى أنه من المبكر حاليا الحديث عن تأثيرها على السكان.

وقال حفيظوف بهذا الشأن: "لقد رأينا مؤخرا عدة مئات من حالات تشخيص السلالة البريطانية، سواء في روسيا بشكل عام أو في موسكو، وهو أمر متوقع تماما نظرا لخصائصه.​​​ كما أن هناك بعض السلالات الروسية المحلية من الفيروس، والتي تحتوي على طفرات جينية مميزة على غرار المتغيرات في السلالات البريطانية والجنوب إفريقية، ولكنه من السابق لأوانه القول إن لديها تأثيرات مختلفة معينة على البشر".

وأشار الخبير المختص إلى أنه من السابق لأوانه إعطاء أسماء جديدة لهذه الطفرات حتى يتم تجميع بيانات كافية حولها.

وأفاد حفيظوف بأن السلالات المتحورة لفيروس كورونا المستجد تنتشر في جميع أنحاء العالم، وبعد ظهورها، يختفي بعضها سريعا إلى حد ما، في حين أن سلالات أخرى تنتشر بين السكان.

وأوضح عالم الأوبئة أن عدد سلالات فيروس كورونا المستجد الموجودة في الطبيعة حاليا غير معروف، لافتا أيضا إلى غموض مفهوم التحور ذاته، ولأن خصائص العديد من المتغيرات الجينية للفيروس لم تتم دراستها بعد.

وسبق لهذا العالم الروسي المتخصص في الأوبئة أن أشار إلى أنه يرى حاجة في تحديث اللقاحات ضد فيروس كورونا، وإجراء حملات تطعيم سنوية للسكان، مشيرا إلى أن البيانات الكافية حول مدى فعالية اللقاحات الحالية ضد السلالات الجديدة المتحورة ستصبح متوفرة في الخريف القادم.

المصدر: سبوتنيك