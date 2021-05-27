السلطات الأمريكية تصادق على استخدام دواء Sotrovimab لعلاج فيروس كورونا

وافقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية على الاستخدام الطارئ لدواء Sotrovimab لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وأشارت الإدارة في بيان لها، يوم الأربعاء، إلى أن Sotrovimab هو دواء مبني على الأجسام المضادة الوحيدة النسيلة، وهو مخصص لعلاج الإصابات الخفيفة والمتوسطة بكوفيد 19، وصالح للاستخدام لعلاج البالغين والأطفال الذين لا تقل أعمارهم عن 12 سنة، وبوزن لا يقل عن 40 كغم.

وأشارت إلى أن فاعلية الدواء لا تزال قيد الأبحاث، ولم تتم الموافقة على استخدامه للأشخاص الذين استدعت حالتهم نقلهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بكوفيد 19، أو وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال البيان إن الدواء فعال ضد النسخ المتحورة من فيروس كورونا التي تم تسجيلها في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وكاليفورنيا ونيويورك والهند.

المصدر: RT