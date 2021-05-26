روسيا وقطر تعدان اتفاقية تعاون في مجال الصحة العامة
Sputnik Evgeniy Biyatov / Sputnik + جريدة الشرق القطرية
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أعلن سفير دولة قطر لدى موسكو أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني أن وزارتي الصحة القطرية والروسية تعدان اتفاقية تعاون بينهما.
وفي كلمة أثناء حفل استقبال في مجلس الأعمال الروسي القطري في موسكو، أفاد السفير بأن اللقاء الذي أجراه اليوم وزير الصحة الروسية ميخائيل موراشكو مع نظيرته القطرية حنان محمد الكواري كان مثمرا، مضيفا أن إعداد اللاتفاقية الصحية بين موسكو والدوحة خبر "جيد جدا".
وردا على سؤال عما إذا كانت الوثيقة المزمع عقدها تقتضي التعاون الثنائي في توريد لقاحات أو تصنيعها، أعرب الدبلوماسي عن ثقته بأن يكون هذا الموضوع جزءا من الاتفاقية.
المصدر: "تاس"