اكتشاف غريب يظهر ما قد يجعل البعض أكثر مقاومة لـ SARS-CoV-2!

إذا كنت حساسا للغاية للنكهات المرة، فقد تكون أكثر مقاومة لـ SARS-CoV-2، على الأقل، يبدو أن هذا هو الأثر الذي توصلت إليه دراسة منشورة حديثا.

ووفقا لبيانات ما يقرب من 2000 مريض في باتون روج، لويزيانا، فإن الأشخاص الذين لديهم متغير "متذوق خارق'' لجين مستقبلات التذوق، يشكلون نسبة صغيرة بشكل غير متناسب ممن ثبتت إصابتهم بـ "كوفيد-19".

وهذه النتيجة لا تعزز فقط الصلة بين المتغير الجيني وتقليل القابلية للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي، ولكنها يمكن أن تساعد الأطباء على تقييم مخاطر ونتائج "كوفيد-19" بشكل أفضل.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "شرعنا في تحديد ارتباط بين النمط الجيني T2R والنمط الظاهري والنتائج بعد الإصابة بـ "كوفيد-19". ونقدم نتائجنا كمجال يستدعي مزيدا من الدراسة العلمية لإنشاء أداة فحص آمنة وفعالة من حيث التكلفة، ودقيقة وقابلة للتطوير بسهولة ولديها القدرة على تقسيم المرضى إلى مجموعات وتقييم مخاطر الإصابة بفيروس SARS-CoV- 2 والمسار السريري المتوقع للمرض".

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ونشأت الفكرة عندما شرع فريق من الأطباء بقيادة هنري بارنهام، وأخصائيي الأنف في لويزيانا في التحقيق في أحد الأعراض المميزة لـ "كوفيد-19" - الفقدان الذاتي للتذوق والشم. وأجروا اختبار تذوق على 100 مريض ثبتت إصابتهم بالفيروس، والغريب أنهم اكتشفوا أن أيا منهم لم يكن فائق التذوق.

ومن الواضح أنهم قرروا أن هذا يستدعي مزيدا من التحقيق، وفي الفترة ما بين 1 يوليو و30 سبتمبر 2020، قاموا بتوسيع أبحاثهم لتشمل 1935 مريضا في ممارساتهم السريرية الخارجية ومستشفى المرضى الداخليين.

وتم إعطاء هؤلاء المرضى اختبار التذوق نفسه - شرائح من ورق عباد الشمس مع فينيل ثيوكارباميد، ثيوريا، أو بنزوات الصوديوم.

وساعدت اختبارات التذوق في تحديد ما إذا كان المريض لديه على الأرجح البديل الفائق لجين مستقبل الطعم المر المسمى TAS2R38. وصُنّف المرضى بعد ذلك إلى ثلاث مجموعات - من بين 1935 مشاركا، كان 508 (26.3%) متذوقين فائقين، و917 (47.4%) متذوقين، و510 (26.4%) غير متمرسين، وهم الأشخاص الذين لديهم إدراك ذوق أقل من المتوسط.

ومن المجموعة، اختُبر ما مجموعه 266 مريضا إيجابا بـ SARS-CoV-2 في اختبار PCR - حاليا المعيار الذهبي لتشخيص "كوفيد-19".

ولم يتطابق توزيع هؤلاء المرضى البالغ عددهم 266 مريضا مع توزيع المجموعة الكاملة المكونة من 1935 مشاركا. فقط 104 مريضا بـ "كوفيد-19" (39.1%) كانوا من مجموعة الذواقين. وكانت المجموعة غير الرئيسية ممثلة بشكل غير متناسب بشكل مذهل. وعلى الرغم من أنهم شكلوا 26.4% فقط من المجموعة بأكملها، إلا أنهم شكلوا 55.3% من مجموعة "كوفيد-19"، مع وجود 147 من 266 مريضا في هذه الفئة.

وأخيرا، شكل المتذوقون الفائقون 5.6% فقط من المصابين بفيروس SARS-CoV-2، عند 15 مريضا.

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وارتبطت حساسية الطعم بشدة المرض أيضا - 55 من 266 مريضا إيجابيا نقلوا إلى المستشفى. ومن المهم أيضا ملاحظة أن أيا من المرضى لم يبلغ عن فقدان حاسة التذوق كأحد الأعراض (على الرغم من أن نصفهم تقريبا عانوا من فقدان حاسة الشم).

ويعتقد الأطباء أن هذا قد يكون له علاقة بالطريقة التي يمكن أن يؤدي بها تنشيط جينات مستقبلات الطعم المر إلى استجابة مناعية، خاصة إنتاج أكسيد النيتريك الذي يحركه أيون الكالسيوم، وهو مركب يمكن أن يدمر الميكروبات الغازية. ويمكن أن تؤدي أيونات الكالسيوم هذه أيضا إلى تحفيز خلايا تنفسية معينة لإطلاق مركبات مضادة للميكروبات.

ويوجد للدراسة بعض القيود. تم التعرف على الصفات الفائقة من الناحية الظاهرية، أي بناء على السمات التي يمكن ملاحظتها. ويمكن للعمل المستقبلي أن يؤكد وراثيا حساسيات الذوق لدى المرضى. وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن SARS-CoV-2 هو فيروس جديد، فهناك الكثير مما لا نعرفه عن كيفية تصرفه في مجموعات سكانية مختلفة.

ومع ذلك، يشير الاكتشاف إلى وسيلة جديدة رائعة للتحقيق وتقييم مخاطر المريض والنتائج، وكذلك كيفية عمل المرض.

وكتب الباحثون في بحثهم "يبدو أن مستقبلات الطعم المر تلعب دورا حاسما في المناعة الفطرية ضد مسببات أمراض الجهاز التنفسي العلوي. ويحمل هذا الاكتشاف تداعيات عالمية محتملة لفهمنا لـ SARS-CoV-2، بالإضافة إلى الإصابات السنوية بفيروسات إضافية، بما في ذلك الإنفلونزا".

ونشر البحث في JAMA Network Open.

المصدر: ساينس ألرت