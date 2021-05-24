الصحة العالمية: متحورات كورونا قد تعيد المواجهة إلى نقطة الصفر

جدد تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تحذيراته من أن العالم لن يكون في مأمن من خطر كورونا ومهما كان مستوى التلقيح في أي بلد قبل السيطرة على الفيروس.

وحذر غيبريسوس في كلمة افتتح بها يوم الاثنين أعمال جمعية الصحة العالمية في دورتها الرابعة والسبعين افتراضيا، من أن التغيرات التي تحدث على الفيروس والتي تعرف بالمتحورات، قد تعيد المواجهة إلى نقطة الصفر.

إقرأ المزيد

وقال إن مرفق "كوفاكس" الذي أقامته المنظمة لإيصال اللقاحات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لا يملك ما يكفي من اللقاحات.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية البلدان التي تملك ما يكفي من اللقاحات إلى مشاركتها مع المرفق الدولي.

وطالب غيبريسوس بدعم مبادرة التلقيح المطروحة أمام جمعية الصحة العالمية لتحقيق هدفها بتلقيح ما يصل إلى 10% من سكان العالم بحلول سبتمبر المقبل و30% بحلول نهاية العام.

كما حث الدول على دعم مبادرة الهند وجنوب إفريقيا في منظمة التجارة العالمية التي تدعو إلى التنازل عن حقوق الملكية الفكرية من أجل إتاحة تصنيع وإنتاج اللقاحات في أكبر عدد ممكن من البلدان، مؤكدا أن العالم لا يزال في وضع هش أمام كورونا.

وأعرب المدير العام عن أسفه من أن "مجموعة صغيرة من البلدان" تحتكر لقاحات كوفيد، حيث أفاد بأنه قد تم تقديم أكثر من 75٪ من جميع اللقاحات في 10 دول فقط".

وصرح الدكتور تيدروس بأنه "لا توجد وسيلة دبلوماسية لقول ذلك.. مجموعة صغيرة من الدول التي تصنع وتشتري غالبية اللقاحات تتحكم في مصير بقية العالم".

المصدر: وكالات