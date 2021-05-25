استطلاع رأي: 68% من الروس يعتبرون أنفسهم من أنصار نمط الحياة الصحي

يعتبر 68% من الروس أنفسهم من أنصار نمط الحياة الصحي.

كما يعتبر 18% منهم أنهم مقتنعون تماما بموقفهم الصحي من الحياة. أما الباقون فيميلون إلى أنهم يمارسون نمط الحياة الصحي.

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وأظهر تلك النتائج استطلاع الرأي الذي أجرته بوابة SuperJob الإلكترونية الروسية.

مع ذلك فإن استطلاع الرأي أظهر أن 32% من المشاركين فيه أعلنوا أنهم بعيدون عن ممارسة قواعد نمط الحياة الصحي. واعترف 5% من المشاركين أن نمط الحياة الصحي لا يطالهم. أما 27% فأشاروا إلى أنهم يمارسون نمط الحياة غير الصحي.

ولفتت البوابة الإلكترونية انتباه المجتمع إلى أن 71% ممن تجاوز عمرهم 45 عاما يعتبرون انفسهم من أنصار نمط الحياة الصحي. أما النساء بينهم (66%) فغالبا ما يمارسن نمط الحياة الصحي مقارنة بالرجال (66%).

وأكبر نسبة ممن لا يمارسون نمط الحياة الصحي هي فئة السكان التي تتراوح أعمارهم بين 35 – 44 عاما (نحو 37%).

وقالت البوابة إن نحو 50% من الروس يعتقدون أن نمط الحياة الصحي هو الضغط البدني المنتظم، الرياضة، التمارين الرياضية وغيرها من أنواع الأنشطة. بينما يعتبر 42% من المشاركين في استطلاع الرأي أن نمط الحياة الصحي هو التخلي عن العادات الضارة. كما يعتبر 32% أنه النظام الغذائي السليم.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق نقلا عن علماء الاجتماع بأن نحو 80% من المواطنين الروس عانوا عام 2020 من الإجهاد الناجم عن انتشار وباء "كوفيد – 19". كما أفادت بأن 50% منهم لا يزالون يواجهون حالة التوتر العصبي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا