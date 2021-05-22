مركز "فيكتور" يعلن عن تركيبه نموذجا أوليا للقاح ضد إنفلونزا الطيور

قال رينات ماكسيوتوف مدير عام مركز "فيكتور" للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، إن مؤسسته تمكنت من الحصول على نموذج أولي للقاح ضد إنفلونزا الطيور، وفي حال الضرورة يمكنها البدء بإنتاجه.

وأضاف الطبيب الروسي: "إذا كنا نتحدث عن النموذج H5N8 الذي أصاب الإنسان لأول مرة، فقد تمكنا في مارس الماضي، باستخدام طرق الوراثة العكسية، من الحصول على سلالة لقاح ضد فيروس H5N8 ، وفي المستقبل، إذا تم تكليفنا بمثل هذه المهمة، فسنقوم بإنتاج اللقاحات ضد إنفلونزا الطيور، باستخدام مرافق الإنتاج الحالية وسلالة اللقاح هذه".

وأشار ماكسوتوف أن المركز، قام في فبراير بتوثيق انتقال فيروس إنفلونزا الطيور إلى البشر، وبعد ذلك بدأ بتصميم سلالة اللقاح.

في نهاية فبراير، أعلنت آنا بوبوفا رئيسة هيئة الرقابة على حقوق المستهلكين (روس بوتريب نادزور)، عن اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور في روسيا. وتم تسجيل الإصابة في مزرعة دواجن في جنوب روسيا.

كما أشارت بوبوفا إلى أن روسيا نقلت إلى منظمة الصحة العالمية بيانات عن حالات الإصابة بالعامل المسبب الجديد لإنفلونزا الطيور( A(H5N8 .

في أبريل، أعلنت هيئة "روس بوتريب نادزور" عن فرض قيود مؤقتة في روسيا، على توريد الدواجن الحية ومنتجاتها من بعض مناطق الدول الأوروبية، حيث تدهور الوضع المتعلق بإنفلونزا الطيور.

المصدر: إزفيستيا