3 أعراض على اليدين والجلد والعينين تنذر بمخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

يظل الكوليسترول المرتفع كامنا لسنوات عديدة حتى فوات الأوان، وهذا هو السبب في أن التعرف على أعراض الحالة أمر بالغ الأهمية للمساعدة في إجراء التغييرات على نمط حياتك في الوقت المناسب.

ويمكن أن تحمل اليدان والجلد والعينان أدلة على خطر إصابة الشخص بارتفاع الكوليسترول.

وغالبا ما يكون ارتفاع الكوليسترول نتيجة لنمط حياة غير صحي، ولكن يمكن أيضا للجينات أن تلعب دورا. وإذا كان دمك يحتوي على الكثير من الكوليسترول الضار (الكوليسترول الذي يحمله البروتين الدهني منخفض الكثافة)، فإنه يُعرف باسم ارتفاع الكوليسترول. وعند ترك ارتفاع الكوليسترول دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية بما في ذلك النوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

ألم في اليدين

عندما يكون هناك تراكم للويحات (الترسبات الدهنية) فإنه يسد الشرايين، وهو ما يسمى تصلب الشرايين.

وتتكون هذه الرواسب من الكوليسترول والمواد الدهنية ومنتجات الفضلات الخلوية والكالسيوم والفيبرين.

وعندما يتراكم الكوليسترول في الجسم، يمكن أن يسد الأوعية الدموية في اليدين. ويمكن أن يحدث تراكم الكوليسترول بشكل مستمر ويجعل اليدين مؤلمتين.

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نمو غريب على الجلد

إذا رأيت نموا برتقاليا مائلا للصفرة على جلدك، فقد يكون لديك رواسب من الكوليسترول تحت جلدك.

ويمكن أن تظهر هذه الترسبات غير المؤلمة في العديد من المناطق، بما في ذلك زوايا العينين أو الخطوط الموجودة في راحة اليد أو الجزء الخلفي من أسفل الساقين.

وإذا لاحظت هذه الزيادات في أي منطقة من بشرتك، فاستشر طبيبك.

حلقة زرقاء في العيون

إحدى علامات ارتفاع الكوليسترول في العين هي حلقة مزرقة تتشكل بالقرب من الجزء الخارجي من القرنية، الجزء الأمامي الصافي من العين.

وتظهر هذه الحلقات، المسماة "arcus senilis"، بشكل أكثر شيوعا مع تقدم العمر حيث يتم ترسيب المزيد من الكوليسترول في القرنية.

ويعتبر Arcus senilis غير ضار بشكل عام، على الرغم من أنه قد يكون أحيانا علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما.

المصدر: إكسبريس