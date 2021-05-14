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"الصحة العالمية": اكتشاف المزيد من سلالات كورونا مؤكد لكننا نعلم كيف نتصرف

الصحة

Gettyimages.ru Maksim Tkachenko
صورة تعبيرية
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قالت خبيرة في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إنه من المتوقع اكتشاف المزيد من سلالات فيروس كورونا، "لكننا الآن نعلم كيف نتصرف".

وخلال إفادة عبر الإنترنت في جنيف، قالت ماريا فان كيركوف كبيرة الخبراء التقنيين المعنيين بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية: "أود أن يتحول الخوف من السلالات إلى شيء مثمر، شيء من القوة".

ومنذ تصنيف فيروس كورونا جائحة عالمية في ربيع العام 2020، ظهرت عدة سلالات متحورة من الفيروس بدت أكثر فتكا وقدرة على الانتشار ما أطال أمد الوباء في مناطق كثيرة من العالم.

وقد صنفت منظمة الصحة العالمية سبعا منها على المستوى العالمي، لكن أشد تلك السلالات تأثيرا كان المتحورة، البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية والهندية.

المصدر: "رويترز"

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