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خبير فيروسات روسي: لا أعراض جانبية تذكر للقاح "سبوتنيك لايت"

الصحة

خبير فيروسات روسي: لا أعراض جانبية تذكر للقاح
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أكد خبير روسي في علم الفيروسات أن أي أعراض جانبية لاستخدام لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي لم يتم الكشف عنها حتى الآن باستثناء ارتفاع عادي لدرجة حرارة الجسم.

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وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" قال فيودور ليسيتسين، كبير الباحثين بمعهد علم الفيروسات (التابع لمركز "غاماليا" العلمي الطبي): "لم نرصد حتى الآن أي مضاعفات باستثناء الارتفاع العادي لدرجة الحرارة لدى 7% (من متلقي اللقاح)".

وأوضح الباحث أن سبب ذلك يكمن في كون "سبوتنيك لايت" يعتبر عمليا الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V".

وجرى تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة بداية شهر مايو الجاري وتبلغ فعاليته 79,4% ما هو أعلى من فعالية لقاحات عديدة ثنائية الجرعات.

ويقي "سبوتنيك لايت" من جميع السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

المصدر: "نوفوستي"

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