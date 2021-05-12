طبيب أعصاب روسي : فقدان حاستي الشم والتذوق لا يزال قائما لدى مصابي كورونا طيلة أسبوعين

قد يعاني المرضى المصابون بفيروس كورونا من فقدان حاستي الشم والتذوق على مدى أسبوعين.

أعلن ذلك كبير أطباء الأعصاب في وزارة الصحة الروسية، ميخائيل مارتينوف، في حديث أدلى به الثلاثاء 11 مايو لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

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وقال:" في معظم الأحيان لا تزال أعراض فقدان حاستي الشم والتذوق لدى المرضى على مدى أسبوع ونصف الأسبوع أو أسبوعين. لكن في بعض الأحيان قد تستمر الأعراض المذكورة لمدة بضعة أشهر".

و مضى قائلا:" إن حالات سريرية كهذه بحاجة إلى دراسة دقيقة. وربما تسبب تلك الظاهرة طويلة الأمد إصابة بعض أقسام الدماغ المسؤولة عن الشم والتذوق".

وأشار الطبيب إلى أن تلك الأعراض تسجل عادة في بداية المرض على خلفية غياب الزكام واحتقان الأنف.

مع ذلك فإن التدهور المؤقت للشم والتذوق يسجل، حسب الطبيب، أيضا في حال الإصابة بأمراض تنفس أخرى. إلا أن هذا الأمر له علاقة بظاهرة النزلات.

وأشار الطبيب إلى أن الطب المعاصر لم يضع إلى حد الآن سبلا فعالة لتسريع عملية استعادة المذاق والشم لأنه لم تدرس بعد بشكل كامل آليات كامنة تشكل أساسا لمثل هذه الظواهر.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا