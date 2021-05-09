فاوتشي يشكك بحصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة

أكد أنتوني فاوتشي المستشار الصحي للبيت الأبيض أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة، أعلى بلا شك من الحصيلة الرسمية التي سجلت 581 ألف وفاة منذ عام 2020.

وردا على سؤال حول دراسة جديدة نشرتها جامعة واشنطن هذا الأسبوع، لم يؤكد فاوتشي الحصيلة التي خلصت إليها وتجاوزت 900 ألف وفاة، لكنه قال لشبكة "إن بي سي" إن السلطات الصحية أكدت منذ البداية أن التقدير المتدني لعدد الوفيات محتمل جدا.

وأضاف تعليقا على نتائج دراسة جامعة واشنطن: "هذا النموذج خلص إلى عدد كبير من الوفيات يبلغ 900 ألف ما يجعل التقدير متدنيا بشكل مغاير لما كنت أتصور، ولكن في بعض الأحيان تكون النماذج صحيحة وأحيانا أقل صحة".

وتابع: "لكنني أعتقد أن التقدير كان متدنيا بلا شك وما زال"، وبرر عدم دقة الإحصاء بأن "الجائحة تاريخية".

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة في العالم بالأرقام المطلقة، بواقع 32 مليون إصابة و581 ألف وفاة مسجلة رسميا.

ومنذ يناير، تراجعت حالات الإصابة والوفيات مع تسارع حملة التطعيم، وبعد طفرة طفيفة مع عطلة الربيع، عادت الأرقام للانخفاض منذ منتصف أبريل.

المصدر: وكالات