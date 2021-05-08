"لمن يخافون تلقي لقاح كورونا".. أخصائي مصري يكشف الآثار الجانبية لمضاد حيوي استخدمه العالم في 2020

كشف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة المصري، إسلام عنان، الآثار الجانبية لمضاد حيوي استخدمه العالم والمصريون في 2020، وهو "زيثرزماكس" وأي مثيل له (ازيسرومايسين).

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وجاء ذلك في "رسالة لمن يخافون تلقي لقاح لمضاد لفيروس كورونا"، حيث أشار إسلام عنان إلى الآثار الجانبية للمضاد الحيوي الذي يتناوله كثير من المصابين ضمن برتوكول علاج فيروس كورونا.

وبحسب ما نقل موقع "المصري اليوم" عن إسلام عنان، تشمل تلك الأعراض:

"- فقدان السمع أو طنين الأذن مع فقدان حاسة التذوق أو الشم.

- عدم انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم وكبار السن أكثر عرضة للتأثيرات على نظم القلب، بما في ذلك معدل ضربات القلب السريع الذي يهدد الحياة.

- حدوث حساسية مفرطة "anaphylactic shock" (قد تسبب الوفاة)، - حدوث تشنجات.

- صداع.

- عصبية.

- مشاكل نوم (أرق).

- فرط نشاط.

-هياج وإغماء".

ولفت إلى أن الأعراض الجانبية لهذا المضاد الحيوي تشمل أيضا:

"-الفشل الكلوي الحاد والتهاب المهبل.

-والفشل الكبدي.

-التهاب المعدة.

-الإسهال، مغص، القيء.

-فقدان الشهية.

-التهاب القولون والبنكرياس.

-قلة الصفيحات "thrombocytopenia".

كما أنه لا ينصح به في الحمل أو الرضاعة".

وشدد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة على أن "ما سبق ليس تخويفا من الدواء، ولكن رسالة لمن يخافون تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا"، موضحا أن "هؤلاء لو ركزوا أكثر بأن فرصة حدوث الآثار الجانبية السابقة أعلى بكثير لو اضطروا لأخذ بروتوكول لعلاج كورونا، أكثر من تناولهم اللقاح المضاد للفيروس".

وأضاف: "ببساطة لو فتحت النشرة الداخلية لأي دواء هتلاقي الآثار الجانبية أكتر بكتير من اللقاح، الفكرة بس أن إحنا مركزين زيادة مع اللقاح بحكم أهمية الموضوع، ولأن ملايين البشر أخدت اللقاح فالآثار الجانبية النادرة بتطلع اللي ممكن متطلعش مع أدوية ضغط وسكر كتيرة أهالينا وأحنا بنستخدمها".

هذا وأكد عنان حديثه بالتأكيد على أن الآثار الجانبية التي ذكرها معظمها أقل من 1%، بينما الآثار الجانبية الحادة للقاح كورونا في منها 4 في المليون فقط.

المصدر: "المصري اليوم"