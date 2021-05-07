"فايزر" تتوقع إنتاج 4 مليارات جرعة من لقاحها العام المقبل

قال رئيس شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية ومديرها التنفيذي ألبرت بوريا في رسالة مفتوحة، إن الشركة ستزود العالم بأكثر من 2.5 مليار جرعة من لقاحها المضاد لكورونا هذا العام.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء يوم الجمعة عن بوريا قوله: "في الحقيقة، هدفنا الداخلي هو 3 مليارات جرعة، لذا نشعر بالارتياح تماما حيال التزامنا".

إقرأ المزيد

وقال إن "إنتاج 3 مليارات جرعة هذا العام يعني بالاستقراء، 4 مليارات جرعة عام 2022".

وأضاف أنه تم التوصل لاتفاقيات لتوريد اللقاح إلى 116 دولة، وأن الشركة في مرحلة متقدمة حاليا في المفاوضات مع بلدان أخرى لتزويدها بنحو 2.7 مليار جرعة هذا العام.

وتوقع أن تذهب 40% من هذه الجرعات أو أكثر من مليار جرعة، إلى الدول متوسطة ومتدنية الدخل هذا العام 2021.

وأشار إلى أنه بإنفاق مصرح به لمبلغ إضافي يبلغ 600 مليون دولار على أعمال البحوث والتطوير، سيرتفع إجمالي إنفاق الشركة على البحوث والتطوير هذا العام إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

المصدر: وكالات