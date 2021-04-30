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أخصائية أورام روسية تكشف ما الذي يحسّن عملية الهضم

الصحة

أخصائية أورام روسية تكشف ما الذي يحسّن عملية الهضم
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت الطبيبة يلينا سميرنوفا، أخصائية أمراض المستقيم والأورام في روسيا ، أن الألياف الغذائية تؤثر إيجابيا في عملية الهضم، لذلك يجب أن تكون الأطعمة الغنية بها ضمن النظام الغذائي.

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وتشير الخبيرة، إلى أن الألياف الغذائية تقسم إلى نوعين. النوع الأول قابل للذوبان، مسؤول عن تخفيض مستوى الكوليسترول والسكر في الدم وعسر الهضم. والنوع الثاني غير قابل للذوبان يساعد على تحسين تقلصات الأمعاء. وهذا النوع مفيد لفقدان الوزن وامتصاصه في الأمعاء يعد بطيئا.

وتوصي الطبيبة باتباع طريقة "الطبق الصحي" لزيادة كمية الألياف التي يتناولها الشخص. أي يجب أن تشكل الخضروات والفواكه بما فيها المجففة والمكسرات  50% من النظام الغذائي، ويفضل تناول الخضروات والفواكه بقشرتها لأنها غنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية.

وتنصح الأخصائية أيضا بتناول البقول (العدس والفاصوليا والحمص وغيرها)، مشيرة إلى ضرورة تناول الألياف تدريجيا بدءا من وجبة الإفطار وذلك لتجنب حدوث مشكلات في الجهاز الهضمي.

المصدر: نوفوستي

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