الشعور بوجود كتلة في الحلق قد يشير إلى أمراض خطيرة

أعلنت الدكتورة الروسية إيرينا يسكوفا، أن الشعور بوجود كتلة في الحلق، قد يشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة.



ووفقا لها، الشعور بوجود كتلة في الحلق يشكل خطورة كبيرة على الحياة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعدوى الفيروسية.

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وتقول، "قد يؤدي التهاب اللوزتين مثلا، إلى الوذمة والتقيح، وهذا بدوره يسبب اختناقا وانسدادا في الجهاز التنفسي، ما يشكل خطرا كبيرا على الحياة".

وتوصي الدكتورة في مثل هذه الحالات باستشارة الطبيب فورا. كما أن الشعور بوجود كتلة في الحلق، قد يكون بسبب ورم خبيث، حيث يصبح من الصعب بلع الطعام وشرب الماء وحتى التنفس.

وتشير الخبيرة، إلى أنه إذا ظهر إلى جانب هذا الشعور تعرّق شديد وصعوبة في البلع فإنه قد يكون بسبب جلطة دماغية أو إصابة دماغية رضحية أو إصابة الأعصاب بعدوى مرضية. وقد يكون الشعور بوجود كتلة في الحلق من أعراض أمراض الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة أو القرحة أو فتق في المريء فوق الحجاب الحاجز.

وتقول، "يمكن أن يضغط تضخم الغدة الدرقية على أنسجة الحلق الرخوة. كما أن إصابة الفقرات العنقية وانحراف القرص يمكن أن يخلق شعورا بوجود كتلة في الحلق نتيجة الضغط على الأعصاب، وفي هذه الحالة يرافقه ألم عند البلع، قد ينتقل إلى الأذن والفك السفلي".

وتضيف الدكتورة، يظهر الشعور بوجود كتلة في الحلق في أحيان كثيرة نتيجة التوتر العصبي أو الإجهاد المستمر، ويختفي هذا الشعور بعد زوال هذه الأسباب.

المصدر: نوفوستي