مركز "غاماليا": الفاصل الزمني بين جرعتي لقاح "سبوتنيك - V" قد يمتد حتى شهرين

قد يزداد الفاصل الزمني بين تلقي الجرعتين الأولى والثانية حتى شهرين ولن يؤثر على فاعلية لقاح "سبوتنيك – V " ضد الفيروس التاجي.

أعلن ذلك رئيس مركز "غاماليا" للبيولوجية المجهرية ألكسندر غينسبورغ، في حديث أدلى به لوكالتي "تاس" الروسية و"كازينفورم" الكازاخستانية.

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وأوضح قائلا :" حسب التعليمات فإن الفاصل الزمني بين الجرعتين يجب ألا يقل عن 3 أسابيع. لكن انطلاقا من البحوث العلمية فإن زيادة تلك الفترة لسبب ما حتى شهرين لن تؤثر على فاعلية اللقاح أبدا".

وقال غينسبورغ، مجيبا عن سؤال موجه إليه عما إذا كان الإنسان بحاجة إلى تلقي الجرعتين في حال أصيب بعد تلقي الجرعة الأولى بفيروس كورونا قال:" لا داعي لتلقي الجرعة الثانية في هذه الحال. لكن يجب قياس كمية الأجسام المضادة في جسم الإنسان، لاتخاذ قرار بتلقي الجرعة الثانية".

يذكر أن ألكسندر غينسبورغ لم يستبعد إصابة الإنسان بفيروس كورونا بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك – V "، إذ أن المناعة تبدأ بالتشكل بعد مرور 21 يوما من تلقي الجرعة الأولى. أما المناعة الثابتة فتتشكل بعد تلقي الجرعة الثانية ب 3 أسابيع.

المصدر: تاس