عالم فيروسات روسي: لا داعي للذعر من كورونا الهندي

قال عالم فيروسات روسي إن الأنباء عن طفرات فيروس كورونا ومنها الهندية، تنتشر بسرعة انتشار "الميمات" عبر الإنترنت، مشيرا إلى عدم وجود أي أسباب للذعر من هذه المتحورات.

ونقلت إذاعة "هنا موسكو" عن أليكسي أغرانوفسكي أستاذ قسم علم الفيروسات بجامعة موسكو، قوله إن "عدد الطفرات الجديدة سيتقلص مع تقلص عدد الفيروسات في صفوفنا".

وأضاف: "في المرحلة الراهنة لا وجود لأي تهديد هائل، ومتحورات جديدة تظهر باستمرار وتكون لديها خصائص متباينة" وشدد أغرانوفسكي على أن الجائحة لم تنته بعد ولا بد من توخي الحذر.

أما السلالة الهندية فذكر أن قدراتها لا تزال قيد الدراسة لذا فالحديث لا يدور في الوقت الحالي عن تهديد جديد محدق بالعالم.

وفي وقت سابق أبلغت وزارة الصحة الهندية باكتشاف نسخة جديدة من فيروس كورونا في الهند ذات طفرتي E484Q وL452R في بروتين "إس". وبحسب تقارير فإن الطفرتين المذكورتين يتم الكشف عنها في ما بين 15 و20% من العينات ولا وجود لهما في السلالات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية.

وأعلنت السلطات الروسية أن هذه السلالة ذات الطفرة المزدوجة لم يتم الكشف عنها في البلاد حتى الآن.

المصدر: Lenta.ru