بيانات تؤكد فعالية جرعة واحدة من لقاحين مختلفين لكوفيد-19

أصدر علماء في جامعة أكسفورد، المزيد من البيانات التي تؤكد أن لقاحي فيروس كورونا اللذين تصنعهما "فايزر- بيونتك" و"أسترازينيكا" قللا بشكل كبير من خطر الإصابة بعد تلقي جرعة واحدة.

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وفي دراسات نشرت اليوم الجمعة، قال الباحثون إنه لا يوجد فرق واضح في قدرة اللقاحين على تقليل معدلات الإصابة بكوفيدـ19.

ولم يتم نشر البحث بعد في مجلة علمية، ولكنهم يعتمدون على بيانات من مسحات الأنف والحنجرة المأخوذة من أكثر من 370 ألف مشارك في إنجلترا وويلز بين ديسمبر وأبريل.

وقال العلماء إنه بعد ثلاثة أسابيع من إعطاء الأشخاص جرعة واحدة من لقاح "فايزر- بيونتك" أو لقاح "أسترازينيكا"، انخفضت معدلات جميع الإصابات بكوفيد-19 بنسبة 65 بالمئة. وكان الانخفاض أكبر بعد جرعة ثانية، ويبدو أن اللقاحين يحميان الناس من المتحور الذي تم الكشف عنه لأول مرة في المملكة المتحدة.

وأشار الدكتور كوين بويلز، الباحث البارز في جامعة أكسفورد، إلى وجود بعض الأدلة على إصابة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بكوفيد-19 مجددا، وأن هناك بعض الانتشار المحدود للمرض من الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

وقال بويلز في بيان: "هذا يؤكد حاجة الجميع إلى الاستمرار في اتباع الإرشادات لتقليل مخاطر انتقال العدوى، على سبيل المثال من خلال التباعد الاجتماعي والكمامات".

المصدر: "أسوشيتد برس"