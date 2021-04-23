شركة "أسترازينيكا" تتعاون مع شركات روسية لتشخيص مرض السرطان

عقدت شركة "أسترازينيكا" البريطانية وشركة UNIM الروسية للتكنولوجيات المعلوماتية اتفاقية لوضع منصة أونلاين إلكترونية ستستخدم لعقد مؤتمرات فيديو للأطباء المتخصصين في تشخيص السرطان.

وقال ناطق باسم الشركة البريطانية في حديث أدلى به لصحيفة "فيدوموستي" الروسية:"إننا نتعاون مع شركات تكنولوجية مثل UNIM الروسية من أجل وضع تكنولوجيات ستسمح لنا بإحراز نجاحات في مجال تشخيص مرض السرطان.

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وقال ناطق باسم الشركة الروسية إن UNIM تعرض على من يهمه الأمر مبتكراته ومن أهمها برمجيات Digital Pathology بصفتها منصة إلكترونية تعمل طيلة 5 أعوام وتسمح باجتذاب دائرة واسعة من الأطباء الذين يمثلون بلدانا مختلفة إلى عملية تشخيص أمراض السرطان.

وتعتزم شركة "أستروزينيكا" أن تطرح العام الجاري مشروعا تنويريا يهدف إلى رفع فعالية تشخيص سرطان الرئة لتنتشر التجربة فيما بعد إلى مجالات أخرى لعلاج أمراض السرطان وتشخيصها.

ويتوقع أن ينطلق المشروع في يونيو المقبل وسيلتقي في إطاره 400 طبيب متخصص في تشخيص سرطان الرئة على دورات متعددة وبينهم من يمثلون سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان ومصر والسعودية والإمارات والبرازيل والمكسيك والأرجنتين.

وقال أحد مؤسسي شركة UNIM، أليكسي ريميز، إن المشروع ملح جدا في بلدان العالم أجمع لأن مرض سرطان الرئة يشغل مكانة رائدة بين أمراض السرطان الأخرى التي تسبب وفاة المريض. وأضاف أن قيمة الاتفاقية الموقعة مع شركة "أسترازينيكا" بلغت عشرات آلاف الدولارات.

المصدر: فيدوموستي