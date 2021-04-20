وكالة الأدوية الأوروبية: لم نتلق تقارير عن جلطات دموية بعد التطعيم بـ "سبوتنيك V"

أكدت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية إيمر كوك، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة لم تتلق تقارير عن حوادث إصابة بجلطات دموية بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من كورونا.

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وفي موجز صحفي أجابت كوك بنعم على سؤال عما إذا كان خبراء الوكالة يدرسون إمكانية حدوث جلطات دموية بعد عمليات تطعيم باللقاح الروسي، كما هو حال لقاحي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" المطورين على منصة ناقلات الفيروسات الغدية، شأنها شأن "سبوتنيك V".

وقالت مديرة الوكالة: "بالطبع سنولي اهتماما كبيرا لهذه المسألة لدى دراستنا لـ سبوتنيك V، وحتى الآن لم نتلق تقارير (عن مثل هذه الحوادث) في سياق المعلومات التي بإمكاننا دراستها في الوقت الحالي".

المصدر: "تاس"