الروس يبتكرون شبكة خلايا أعصاب اصطناعية لتحديد فيروس كورونا في صور الأشعة السينية

اخترع العلماء في الجامعة " بلغورود" الروسية القومية للبحوث العلمية شبكة لخلايا الأعصاب الاصطناعية بوسعها معالجة صور الأشعة السينية وتسريع تحليلها أوتوماتيكيا.

وذلك بغية اكتشاف الفيروس التاجي في رئتي المريض.

جاء ذلك في بيان نشره يوم 18 أبريل المكتب الصحفي للجامعة.

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وقال البيان إن صور الأشعة السينية هي إحدى الأدوات الرئيسة لاكتشاف مدى إصابة المريض بـ"كوفيد – 19". ومن أجل تسريع عملية معالجة وتحليل الصور قرر علماء الجامعة تصميم شبكة لخلايا الأعصاب الاصطناعية وتدريبها على اكتشاف علامات أولى للمرض عن طريق التصنيف الأوتوماتيكي لصور الأشعة السينية الطبية.

وقال د. فلاديمير ميخاليوف، من قسم البرمجة والأنظمة المعلوماتية في الجامعة إن شبكة خلايا الأعصاب الاصطناعية قد خضعت لاختبارات أظهرت فاعليتها الفائقة في اكتشاف المرضى المصابين بالفيروس التاجي بواسطة صور الأشعة السينية الطبية، مشيرا إلى أن دقة التصنيف الأوتوماتيكي وصلت 91.17%.

وأوضح د. ميخاليوف بأن العلماء استخدموا تكنولوجيا تدريب شبكة خلايا الأعصاب الاصطناعية بمرحلتين حيث تقضي المرحلة الأولى بتدريب الشبكة على أساس نموذج واحد من البيانات. أما المرحلة الثانية فتقضي بتكييف الشبكة على معالجة نموذج آخر من البيانات.

المصدر: تاس