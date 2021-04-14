اختصاصي يحذر من عادتين سيئتين مسببتين للأورام السرطانية

حذر ستانيسلاف راكيتين، أخصائي الأشعة، ورئيس "المدينة الطبية" في روسيا من أن الأورام تتسبب بها مجموعة من العوامل منها الاستعداد الوراثي، وحالة المناعة وأيضا العادات السيئة.

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ورأى الاختصاصي الروسي أن أقوى تأثير مسرطن على الجسم يتمثل في تعاطي الكحول والتدخين، واصفا إياهما بالضربة المزدوجة.

وشدد في السياق على أن "التدخين والكحول معا هما أكثر ضررا ويؤديان إلى تطور العديد من أنواع السرطان في جسم الإنسان".

ويرتبط التدخين وتناول الكحول بتطور عدة أنواع من السرطان مثل الشفتين وتجويف الفم، والرئتين، وكذلك أعضاء الجهاز الهضمي، المعدة والأمعاء والبنكرياس.

كما حذر اخصائي الأشعة من تناول الأطعمة شديدة السخونة، وضرب مثالا توضيحيا لذلك من اليابان، حيث تعتبر أورام المريء والمعدة من بين الأمراض الأكثر انتشارا.

وقال ستانيسلاف راكيتين في توضيح هذا الأمر إن ذلك "يرجع إلى أن اليابانيين يستهلكون الطعام على الفور، وهو ساخن جدا"، مضيفا أنه من الضروري ترك الطعام يبرد، وبعد ذلك فقط يمكن تناوله بهدوء من دون مخاطر إضافية.

ولا يؤثر تناول اللحوم الحمراء بشكل كبير على عمليات ظهرو الأورام، إذا جرى تناول كمية صغيرة مرة واحدة في الأسبوع. لكن اللحوم الحمراء ليست جيدة جدا للقلب والأوعية الدموية، وتؤدي إلى السمنة حسب بعض التقارير.

المصدر: rg.ru