الأهلي المصري يعلن إصابة الشناوي بفيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك

أعلن مدير الكرة في النادي الأهلي المصري، سيد عبد الحفيظ، ثبوت إيجابية المسحة الجديدة الخاصة بفيروس كورونا، لحارس الفريق محمد الشناوي.

وقال سيد عبد الحفيظ للموقع الرسمي لنادي الأهلي: "المسحة الطبية التي أجراها الجهاز الفني واللاعبون لمواجهة النصر جاءت سلبية، باستثناء محمد الشناوي الذي جاءت نتيجة تحليله إيجابية".

ومن المقرر أن يجري محمد الشناوي مسحة طبية أخرى في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، قبل مواجهة غريمه الزمالك يوم الأحد المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري.

المصدر: موقع نادي الأهلي