"فايزر" تعلن عدم عثورها على أي دليل على خطر التجلط الدموي بسبب لقاحها

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية أن دراساتها لم تكشف ما يدل على خطر التجلط الدموي نتيجة استخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان لها يوم الثلاثاء: "بعد توزيع أكثر من 200 مليون جرعة حول العالم، أجرت "فايزر" تقييما شاملا لمعدلات أمان لقاح BNT162b2 من إنتاج "فايزر" و"بيونتيك"، لم يشر إلى وجود أي أساس للاعتقاد بأن مشاكل تجلط الدم مرتبطة باستخدام لقاحنا المضاد لكوفيد-19".

وأشارت الشركة إلى أنها قامت بتحليل البيانات حول جميع الآثار الجانبية، التي تم جمعها حتى 27 مارس الماضي.

ويأتي ذلك بعد تعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" على خلفية تسجيل حالات منفردة للتجلط الدموي لدى متلقي اللقاح.

المصدر: نوفوستي