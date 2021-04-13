"موديرنا" تقول إن لقاحها فعال بعد نصف سنة من التطعيم

أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية عن فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا حتى بعد نصف سنة من التطعيم به.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة فاعلية لقاحها بعد نصف السنة من التطعيم تبلغ 90%، وضد الحالات الخطيرة بفيروس كورونا 95%، حسب بيان صادر في أعقاب التجارب السريرية الأولية.

ومن شأن تلك المعطيات أن تسمح بحصول شركة "موديرنا" على الترخيص الكامل من السلطات الأمريكية بدلا من الترخيص المحدود الذي يتمتع به اللقاح حاليا.

وتجري الشركة تجارب اللقاح على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة في الولايات المتحدة، والتي تشمل أكثر من 3 آلاف شخص.

وتخطط "موديرنا" أيضا لإجراء تجارب على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ما بين 6 أشهر و11 سنة.

وتشير معطيات الشركة إلى أن لقاحها يؤدي إلى زيادة مستوى الأجسام المضادة أثناء اختبار جرعات إضافية لمحاربة نسخ معينة من فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي