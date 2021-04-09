علامات لجلطة دموية قد تبدو مشابهة للشدّ العضلي!

يمكن الخلط بسهولة بين أعراض جلطة الدم وعلامات أقل خطورة، لكن الحالة تتطلب عناية طبية فورية، ويسرد موقع "إكسبريس" العلامات الشائعة لجلطة دموية "قد تبدو مشابهة لشد العضل".

تعد الجلطات الدموية خطيرة للغاية وتحتاج إلى فحص طبي على الفور. وتميل علامات الحالة إلى التأثير على الذراعين أو الساقين، وقد تبدو مشابهة لألم العضلات. وهي شائعة نسبيا، وتحدث بسبب تكتل البروتينات والصفائح الدموية معا في الأوعية الدموية.

وعادة ما تتطور في الساقين أو الذراعين، ولكن يمكن أن تتشكل في أي مكان تقريبا، بما في ذلك حول القلب أو الدماغ أو الرئتين.

وإذا تُركت الجلطة دون علاج، فقد تشق طريقها إلى الرئتين، ما قد يكون خطيرا للغاية. ويُعرف هذا بالانسداد الرئوي.

لذلك، من الضروري للغاية أن تسعى للحصول على رعاية طبية إذا كنت تعتقد أن لديك جلطة دموية.

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وتُعرف الجلطة الدموية التي تتشكل في الأوردة العميقة بالجسم، بالخثار الوريدي العميق (DVT).

وتشمل العلامات الأكثر شيوعا لتجلط الأوردة العميقة وجود تورم في الساق أو الساقين بشكل خاص. وقد يكون التورم مصحوبا أيضا بألم عميق أو تنميل.

وقد يتغير لون الجلد حول المنطقة المصابة ليبدو أكثر زرقة أو احمرارا، وفقا لمنظمة غير ربحية National Blood Clot Alliance.

وأضافت أن بعض المرضى يشعرون بالدفء غير المعتاد عند لمس الأرجل أو الأذرع.

وقالت: "يحدث تجلط الأوردة العميقة عندما تتشكل جلطة دموية في أحد الأوردة العميقة بجسمك، عادة في ساقيك، ولكن أحيانا في ذراعيك. وقد تبدو أعراض الجلطة الدموية مشابهة لأعراض عضلة مشدودة. ولكنها قد تختلف من حيث أن الساق (أو الذراع) قد تكون منتفخة، ويتغير لونها قليلا، وتصبح دافئة".

وأكثر علامات الانسداد الرئوي شيوعا هو ضيق التنفس المفاجئ. ويعاني بعض المرضى أيضا من ألم حاد في الصدر يميل إلى التفاقم عند التنفس.

وينبغي أيضا أن يرى الطبيب السعال غير المبرر الذي ينتج مخاطا دمويا.

وتشمل عوامل الخطر الأكثر شيوعا لجلطات الدم: السمنة، والتاريخ العائلي للجلطات الدموية، والجلوس لفترات طويلة في الوضعية نفسها.

المصدر: إكسبريس