روسيا بصدد إعداد سجل فدرالي لمانحي نخاع العظم

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن روسيا بصدد إعداد سجل فدرالي للمتبرعين بنخاع العظم.

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن روسيا بصدد إعداد سجل فدرالي للمتبرعين بنخاع العظم.

جاء ذلك على لسانه في اجتماع الحكومة الروسية يوم 8 أبريل حيث قال إن سجل مانحي نخاع العظم عبارة عن قاعدة البيانات التفصيلية التي سيتم تحديثها باستمرار.

يذكر أن زرع نخاع العظم يعد من أكثر الوسائل فاعلية لعلاج أشكال ثقيلة لسرطان الدم. أما عملية التبرع فتتميز ببساطة حيث يتم إخراج الخلايا الجذعية من نخاع العظم بوسطة أدوية خاصة وإدخالها في دم المتبرع. ثم يؤخذ الدم من الوريد.لكن عدد المتبرعين يجب أن يكون كبيرا.

Sputnik

وحسب رئيس الوزراء فإن الحكومة درست اليوم تعديلات ستدخل في قانون زرع الأعضاء. وقال إن آلاف المرضى، بمن فيهم الأطفال، بحاجة اليوم إلى زرع نخاع العظم.

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إلا أن إيجاد متبرع مناسب ليس بمهمة سهلة، مع العلم أن مريضا سيحتاج إلى إجراء عملية زرع نخاع العظم بعد أيام معدودة.

وقال، ميخائيل ميشوستين، إن مانحي نخاع العظم الذين يتبرعون بدمهم يستحقون كل الاحترام والتقدير لأنهم يساعدون المرضى حينما يواجهون حاجة ماسة بمساعدتهم ويعطون الأمل بالشفاء للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، وخاصة الأطفال الذين تساعدهم عملية زرع نخاع العظم في أن ينسوا مرضهم الخطير.

ومن المهم، حسب رئيس الوزراء، ألا يهدد أي شيء صحة المتبرع. ومضى قائلا إن مانحي نخاع العظم لهم الحق في الفحص الطبي والعلاج وإعادة التأهيل.

المصدر: تاس