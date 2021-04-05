ما هي الوضعيات الصحيحة اللازمة لتجنب تهيّج آلام الظهر؟

يمكن أن يظهر ألم الظهر من الجلوس في وضع واحد لفترة طويلة جدا، وهي شكوى شائعة لدى العديد من الأشخاص الذين يعملون من المنزل، وموظفي المكاتب قبل ذلك.

ويمكن أن يساهم إكمال المهام المتكررة، مثل الكتابة، أثناء الانحناء على كرسي مكتب غير مناسب في آلام الظهر. وإذا قمت بإقران ذلك بالنوم المضطرب، فقد تشعر بالضيق.

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وتحدد مؤسسة Spine Health الطرق التي يمكن أن يسبب بها مكتبك المنزلي تهيجا وألما في الظهر، في ما يعرف باسم "إصابة الظهر غير العرضية"، وهي:

- لا يتم ثني المرفقين بزاوية 90 درجة

- عدم وضع الأقدام على الأرض

- الركبتين والوركين ليسا بزاوية 90 درجة

- المؤخرة ليست على ظهر الكرسي

- العيون ليست في منتصف الشاشة

ويمكن السيطرة على معظم آلام الظهر في المنزل، إذا كنت تعرف كيفية علاجها.

وتشجع مؤسسة الرعاية الصحية Healthcare provider Bupa الناس على "البقاء نشطين" و"تجنب الجلوس لفترات طويلة".

وللمساعدة في تخفيف الأعراض المؤلمة، فإن الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية هي الأفضل، مثل الإيبوبروفين.

ومع ذلك، يجب أن يكون الإيبوبروفين حلا قصير المدى فقط بينما تحصل على المعدات المناسبة للعمل.

وفيما يتعلق بالحصول على نوم جيد ليلا، هناك وضعية نوم واحدة موصى بها للمساعدة في تخفيف آلام الظهر.

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ويتضمن ذلك النوم مع وسادة صغيرة بين ركبتيك إذا كنت تنام على جانبك. وبالنسبة لأولئك الذين ينامون على ظهورهم، يمكنهم وضع الوسادة تحت الركبتين. ويمكن أن يوفر ذلك راحة فعالة، ما قد يساعد على النوم بشكل أسرع.

ويمكن أن تكون العلاجات الساخنة والباردة فعالة أيضا في علاج آلام الظهر التي تشتعل أثناء ساعات الاستيقاظ.

ويشمل العلاج الساخن استخدام Deep Heat، على سبيل المثال، والذي يمكن أن يوفر الراحة لآلام الظهر.

وبدلا من ذلك، يمكن أن يوفر استخدام زجاجة ماء ساخن مغطاة الراحة أيضا.

وعندما يتعلق الأمر بالعلاج البارد، يمكنك استخدام كيس من البازلاء المجمدة على المنطقة المصابة، فقط تأكد من لف البازلاء بقطعة قماش. وتذكر عدم وضع الثلج على الجلد مباشرة لأن هذا قد يسبب المزيد من الإصابة.

وقالت Healthcare provider Bupa: "إذا كنت تعرف كيف تعتني بظهرك، يمكنك تقليل خطر إصابتك بآلام الظهر بشكل كبير".

ويتضمن ذلك ممارسة الرياضة بانتظام وثني الركبتين عند رفع الأشياء الثقيلة والحفاظ على وضعية جيدة.

وأي ألم في الظهر لم يتم علاجه في غضون شهرين بعد اتخاذ الإجراءات الصحيحة يجب أن يعالج من قبل الطبيب العام.

وقد يكونون قادرين على تقديم عقاقير أقوى مضادة للالتهابات وقد يقترحون العلاج الطبيعي.

المصدر: إكسبريس