رئيس شركة أدوية ألمانية بارزة يشيد باللقاح الروسي "سبوتنيك V" وبالعلماء البارزين!

قال مايكل بوب، رئيس شركة الأدوية الألمانية Bionorica SE، لـ RT، إن لقاح سبوتنيك V الروسي لديه "الكثير من البيانات العلمية الجيدة"، وهو يشارك تجربة العمل مع المتخصصين الروس.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الدولية التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها، والتي تطلق على نفسها اسم الشركة الرائدة عالميا في إنتاج الأدوية العشبية، "يتمتع الباحثون الروس بخبرة كبيرة في تطوير اللقاحات".

وتمتلك Bionorica SE مواقع إنتاج في ما يقرب من 20 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والنمسا وإسبانيا والبرازيل وروسيا، وتبيع منتجاتها في أكثر من 40 دولة.

وأوضح بوب أن شركته تعمل في روسيا منذ أكثر من 20 عاما، وهو يعرف شخصيا "العديد من العلماء والأطباء المتميزين هناك"، وهم "كبار المهنيين الطبيين في مجالات تخصصهم".

إقرأ المزيد

وقال إن "سبوتنيك V لقاح جيد مع البيانات المقابلة"، وأنه هو نفسه سيحصل على اللقاح الروسي إذا كان متاحا في ألمانيا. وأضاف أيضا إنه يمكن أن يصبح شائعا جدا في أوروبا - وألمانيا على وجه الخصوص - إذا تمت الموافقة عليه من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ومنظم اللقاحات الألماني، معهد "بول إيرليش" (Paul Ehrlich).

وتابع بوب: "إذا وافقت EMA على اللقاح وأعطى معهد Paul Ehrlich الضوء الأخضر أيضا، فسيتم بالتأكيد تلقيح العديد من الأشخاص في أوروبا وألمانيا به، بمن فيهم أنا".

وفي مواجهة النقص المستمر، تحتاج أوروبا إلى كل لقاح آمن وفعال يمكنها الحصول عليه، لأن كل لقاح تمت الموافقة عليه سيضيف إلى "وضع الإمداد العام"، كما قال بوب، مضيفا "نحن بحاجة إلى حوار علمي قائم على الحقائق بين جميع المعنيين - من دون تحفظات سياسية".

وقال الرئيس التنفيذي أيضا إن حملة التطعيم الخاصة بألمانيا تتطلب تسريعا عاجلا، لأن أي تباطؤ إضافي يعني "خطرا أكبر على الاقتصاد". كما رحب بوب بقرار برلين بمطالبة مفوضية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي ببدء محادثات بشأن طلب مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي من سبوتنيك V.

وفي أواخر مارس، نقلت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك Politico Europe ووكالة الأنباء الألمانية dpa، عن مصادر داخل الحكومة الألمانية قولها إن برلين دعت بروكسل لبدء محادثات بشأن شراء اللقاح، مع موسكو حتى قبل الموافقة الرسمية من قبل EMA. وحتى الآن، لم تكن هناك مناقشات رسمية بين بروكسل وموسكو حول هذه المسألة.

وفي وقت سابق، دعا راينر هاسيلوف، رئيس ولاية ساكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا، وكذلك عمدة برلين مايكل مولر، ورئيس الوزراء البافاري ماركوس سودير، إلى الموافقة السريعة على اللقاح.

ونظرت وزارة الصحة في بافاريا أيضا في تعزيز إنتاج اللقاح داخل الولاية.

ولم يوافق الاتحاد الأوروبي على اللقاح بعد، حيث بدأت EMA مراجعته في أوائل مارس. وحتى الآن، أعطت دولتان في الاتحاد الأوروبي، المجر وسلوفاكيا، الضوء الأخضر لاستخدامه على المستوى الوطني، واستوردت اللقاح من جانب واحد.

المصدر: RT