مركز "غاماليا": "سبوتنيك - V" لا يؤثر على جينوم الإنسان أو النساء اللواتي يخضعن لعمليات تجميل

لا يمكن أن يؤثر لقاح "سبوتنيك – V " ضد الفيروس التاجي على جينوم الإنسان وقدرته الوراثية.

أعلن ذلك رئيس مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غبنسبورغ، في حديث أدلى به اليوم لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وأوضح قائلا "إن جينوم الإنسان يمكن أن يؤثر عليه ما له علاقة فقط بحمضه النووي".

فيما يتعلق بالحمض النووي فإن بنيته معلومة منذ زمن بعيد، وكذلك التي يمكن أن تؤثرعليه. وفي حال عجز اللقاح عن التكاثر في جسم الإنسان فإنه لا يمكن أن يتكامل مع حمضه النووي.

إذن، فإن "لقاح "سبوتنيك" لا يمكن أن يؤثر بطريقة ما على القدرة الوراثية ولا على الحمض النووي أو على أية أشياء لها علاقة بتغييره.

يذكر أن وزير الصحة الروسي، سيرغي موراشكو، كان قد أعلن في وقت سابق أن أطباء التوليد وأمراض النساء ينصحون من تخططن للحمل بتلقي لقاح ضد الفيروس التاجي، إذ أن شكلا خطيرا من "كوفيد – 19" غالبا ما يصيبهن في مراحل متأخرة من الحمل، أي في ثلثه الثالث.

مع ذلك فإن، ألكسندر غينسبورغ، قال إن لقاح "سبوتنيك – V " لا يمكن أن يؤثر سلبا على صحة النساء اللواتي خضعن لعمليات تجميل، بما في ذلك عملية حقن البوتوكس بغية تكبير الثديين.

وأوضح قائلا: "إننا لم نسجل أي ترابط بين أي لقاح من جهة وعمليات تجميلية وحقن البوتكس وتكبير الثديين من جهة أخرى. وليست هناك أية مقدمات حتى مقدمات نظرية لذلك.

المصدر: نوفوستي