مدير مركز "غاماليا" يروي "أطرف خرافة" عن لقاح "سبوتنيك V"

روى ألكسندر غينتسبرغ، مدير مركز علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غاماليا" ما رأى أنها أطرف خرافة عن لقاح "سبوتنيك V"، وتزعم أن قراصنة روس سرقوا خطة ابتكار اللقاح من شركة أسترازينيكا!.

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وفي مقابلة مع وكالة أنباء نوفوستي قال العالم غينتسبرغ: "لقد أسعدتنا جدا وأضحكتنا الحكاية التي تقول إن قراصنة روس من معهد غاماليا سرقوا خطة تحضير عقار لقاح من أسترازينيكا".

واستذكر غينتسبرغ أن المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، اقترح على سبيل المزاح في تويتر، "سداد الدين" عن استخدام أحد مكونات اللقاح الروسي لزيادة فاعلية عقار أسترازينيكا.

وكان قد جرى في 21 ديسمبر 2020 التوقيع على مذكرة تعاون بين مركز غاماليا وأسترازينيكا وصندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة "أر –فارم".

وتنص الوثيقة على التعاون في تطوير وتنفيذ برنامج بحث سريري لتقييم الاستخدام المشترك لأحد مكونات "سبوتنيكV"، وأحد مكونات لقاح "AZD1222"، الذي طورته أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وقال دميترييف في وقت لاحق إن الاندماج مع أحد مكوني "سبوتنيك V" ساعد أسترازينيكا على تحسين فعالية لقاحها من 62.1٪ إلى معدل أعلى، كما شدد على انفتاح روسيا على شراكات مع جميع الشركات الأخرى المصنعة للقاحات، التي تقل كفاءة لقاحاتها عن 90٪.

المصدر: نوفوستي