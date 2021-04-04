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مدير مركز "غاماليا": "سبوتنيك لايت" قادر على خفض خطر الإصابة بكورونا ما بين 50 و60%

الصحة

مدير مركز
Sputnik
لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد فيروس كورونا
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أعلن مدير مركز "غاماليا" الوطني الروسي للبيولوجيا المهجرية، ألكسندر غينسبورغ، أن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد كورونا يقلل خطر الإصابة بالفيروس بمقدار ما بين 50 و60%.

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وقال في حديثه لقناة "روسيا-1"، اليوم الأحد: "إذا استخدمنا لقاح (سبوتنيك لايت) الذي يضم المكون الأول من لقاح (سبوتنيك V) وذلك دون تلقى الجرعة الثانية، فيسمح ذلك بتقليل خطر الإصابة بفيروس بكورونا بمقدار ما بين 50 و60%".

وأضاف أن استخدام هذا اللقاح سيساعد في تخفيض عدد المصابين بالمرض في المستشفيات.

وسجلت وزارة الصحة الروسية في نهاية مارس الماضي لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد فيروس كورونا. وتم اختراعه في مركز "غاماليا" الوطني الروسي للبيولوجيا المهجرية بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. وتتم حاليا المرحلة الثالثة للتجارب السريرية لهذا اللقاح.

المصدر: "نوفوستي"

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