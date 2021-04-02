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بدء الاختبار قبل السريري لنموذج أنفي من اللقاح "سبوتنيك - V"

الصحة

بدء الاختبار قبل السريري لنموذج أنفي من اللقاح
Sputnik Zarembo
صورة أرشيفية
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بدأت الاختبارات قبل السريرية للقاح أنفي جديد ضد الفيروس التاجي ابتكره العلماء في مركز "غاماليا" الروسي للأوبئة والبيولوجيا المجهرية لدى وزارة الصحة الروسية.

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صرح بذلك رئيس المركز، ألكسندر غينسبورغ، في حديث أدلى به يوم 2 أبريل لوكالة "نوفوستي"الروسية. وقال: "لقد حصلنا على شهادة براءة الاختراع للقاح الأنفي الجديد الذي ينتج على شكل قطرات. وبدأنا باختباره قبل السريري".

يذكر أن نائب عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، كانت قد أعلنت في وقت سابق أن نموذجا أنفيا للقاح "سبوتنيك – V" يتضمن جرعتين. لكن الأطباء فقط يحق لهم رشه في الأنف.

المصدر: نوفوستي

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