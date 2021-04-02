ألكسندر غينتسبرغ: دراسات ما بعد التسجيل للقاح "سبوتنيك V" ستكتمل في يونيو

أعلن ألكسندر غينتسبرغ، مدير معهد "غاماليا" لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية، أن دراسات ما بعد التسجيل للقاح الروسي "سبوتنيك V " ستكتمل بحلول منتصف يونيو المقبل.

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وأفاد غينتسبرغ بأن خبراء من وزارة الصحة سيتخذون، بعد هذه الخطوة، قرارا بشأن تسجيل اللقاح الدائم، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الملاحظة ستستمر لمدة ستة أشهر، وذلك لمراقبة العواقب بعيدة المدى.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي عن غينتسبرغ قوله: "امنحونا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى لهذا الغرض، للتوقيع على التقرير وتقديمه إلى مؤسسة الخبراء التابعة لوزارة الصحة، وآمل بعد ذلك أن يتم اتخاذ قرار بشأن التسجيل الدائم".

وأشار مدير معهد "غاماليا" الروسي لعلوم الأوبئة إلى أنه لن تكون هناك تغييرات جوهرية في التعليمات بشأن اللقاح بعد انتهاء الاختبارات.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد أعلن في 30 مارس، أن التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا للأطفال يمكن أن تبدأ في الشهرين المقبلين.

وأوضح الوزير أن روسيا تمتلك كميات كافية من اللقاحات ضد فيروس كورونا ، وقد تم نشر تسعة مرافق إنتاج لأنواع مختلفة من اللقاحات.

يذكر أن أول لقاح ضد كورونا في روسيا وعلى مستوى العالم، سُجل في 11 أغسطس 2020، تحت اسم "سبوتنيك V" وعمل على تطويره مركز "غاماليا" المختص.

وبحسب المعلومات التي نشرتها المجلة الطبية الدولية الموثوقة "لانسيت" في فبراير الماضي، فإن فعالية ذلك اللقاح بلغت بخلاصة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية 91.6٪.

المصدر: نوفوستي