صحيفة: شركة "سينوفاك بيوتيك" ترفع قدرتها الإنتاجية إلى 2 مليار جرعة سنويا

أفادت صحيفة غلوبال تايمز بأن شركة الأدوية الصينية "سينوفاك بيوتيك"، أطلقت خط إنتاجها الثالث للقاح المضاد لفيروس كورونا، ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج إلى ملياري جرعة سنويا.

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وذكرت الصحيفة أن الشركة الصينية قدمت نحو 200 مليون جرعة لقاح لأكثر من 20 دولة، نصفها جرى استخدامه بالفعل.

يشار إلى أن وكالة الرقابة الصيدلانية الحكومية في الصين كانت وافقت أوائل فبراير الماضي على لقاح سينوفاك المعطل للاستخدام على نطاق واسع، ومنحت السلطات الشركة المصنعة تصريحا مشروطا لعمليات التسليم المنتظمة.

وبالعودة إلى نهاية العام الماضي، كانت هذه الشركة قادرة على إنتاج 600 مليون جرعة من اللقاح سنويا فقط.

وتقول الإحصاءات الرسمية، أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في الصين تجاوز 119 مليونا.

المصدر: تاس